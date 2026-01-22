إعلان

العثور على جثة "يمني" داخل كومباوند بأكتوبر

كتب : محمد شعبان

09:55 م 22/01/2026

جثة - أرشيفية

في قلب أحد التجمعات السكنية الراقية، تحول بلاغ عن حالة غيبوبة إلى مشهد جنائزي حزين، عثر على جثة يمني خمسيني داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأت الواقعة حين استشعر المقربون من "جابر أحمد" 55 عاما غيابه غير المعتاد، مما دفعهم لإبلاغ الجهات المعنية بوجود اشتباه في دخوله بحالة غيبوبة مفاجئة.

ومع وصول فرق الإسعاف والقوة الأمنية إلى عمارة رقم 3 بكومباوند "كنزي" الواقع على طريق الفيوم، تبينت الحقيقة المرة؛ إذ فارق الرجل الحياة بهدوء داخل غرفته، لتتوقف نبضات قلبه بعيداً عن وطنه.

انتقلت على الفور قوة من قسم شرطة أكتوبر إلى موقع البلاغ، وفرضت طوقا أمنيا حول الشقة السكنية للمعاينة الأولية. وبفحص الجثمان، تبين أن المتوفى فارق الحياة وجرى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

