القبض على راقصة السوشيال ميديا بالإسكندرية

كتب : مصراوي

06:13 م 22/01/2026

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإاجتماعى تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزتها هاتف محمول.

بمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

رقص فيديوهات الإسكندرية بلوجر

