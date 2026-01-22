لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة

واصلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم؛ إذ قفزت الأوقية إلى ذروة تاريخية ناهزت 4924 دولارًا، وفقًا لأحدث بيانات وكالة "بلومبرج".

ويأتي هذا الصعود بعد أن سجلت الأسعار قمة تاريخية أمس عند 4888 دولارًا، متجاوزةً القمة المسجلة بمنتصف تعاملات الثلاثاء عند 4731 دولارًا، مما يؤكد استمرار الزخم الصعودي القوي للمعدن الأصفر.

وجاءت هذه القفزات الحادة عقب تراجع بنسبة 0.43% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حين أغلقت الأوقية عند مستوى 4596 دولارًا قبيل العطلة الأسبوعية.

