إعلان

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة

كتب : أحمد الخطيب

10:46 م 22/01/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم؛ إذ قفزت الأوقية إلى ذروة تاريخية ناهزت 4924 دولارًا، وفقًا لأحدث بيانات وكالة "بلومبرج".

ويأتي هذا الصعود بعد أن سجلت الأسعار قمة تاريخية أمس عند 4888 دولارًا، متجاوزةً القمة المسجلة بمنتصف تعاملات الثلاثاء عند 4731 دولارًا، مما يؤكد استمرار الزخم الصعودي القوي للمعدن الأصفر.

وجاءت هذه القفزات الحادة عقب تراجع بنسبة 0.43% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حين أغلقت الأوقية عند مستوى 4596 دولارًا قبيل العطلة الأسبوعية.

اقرأ أيضًا:

"حلحلة جرينلاند".. كيف تتأثر أسواق المال والذهب؟.. خبير يجيب

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب ارتفاع الذهب سعر جنية الذهب سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
علاقات

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أخبار مصر

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
اقتصاد

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة