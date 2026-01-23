اليوم.. قطع المياه عن منطقة بشتيل لمدة 10 ساعات

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في قطع المياه عن منطقة بشتيل وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 23 يناير 2026 وحتى الساعة الثامنة صباح السبت 24 يناير 2026.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه، إلى تنفيذ أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، الأمر الذي يستلزم قطع المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

