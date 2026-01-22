إعلان

أمن القاهرة يكسر حاجز الصمت حول فيديو "مخدرات المرج"

كتب : مصراوي

06:18 م 22/01/2026

الفيديو المتداول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويج بعض الأشخاص المواد المخدرة بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، سبق تداوله خلال شهر أغسطس 2025 ، وألقي القبض على الأشخاص الظاهرين به فى حينه

3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، قرابة كيلو جرام لمخدر البودر، كمية لمخدر الآيس، 5000 قرص مخدر وفرد خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رأ أيضًا:
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدرات المرج فيديو أمن القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة
أخبار مصر

وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة
بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
مدارس

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
فوائد غير متوقعة.. ماذا يفعل السحلب بجسمك في الشتاء؟
نصائح طبية

فوائد غير متوقعة.. ماذا يفعل السحلب بجسمك في الشتاء؟
مذبحة أسرية وراء جثث الملاحات بالإسكندرية.. الأب تخلص من أبنائه بعد قتل
أخبار المحافظات

مذبحة أسرية وراء جثث الملاحات بالإسكندرية.. الأب تخلص من أبنائه بعد قتل
"غزوة المقابر".. أمن القاهرة يقتحم وكر حلوان ويسقط 31 ديلرًا
حوادث وقضايا

"غزوة المقابر".. أمن القاهرة يقتحم وكر حلوان ويسقط 31 ديلرًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك