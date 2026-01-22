أمن القاهرة يكسر حاجز الصمت حول فيديو "مخدرات المرج"

كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويج بعض الأشخاص المواد المخدرة بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، سبق تداوله خلال شهر أغسطس 2025 ، وألقي القبض على الأشخاص الظاهرين به فى حينه

3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، قرابة كيلو جرام لمخدر البودر، كمية لمخدر الآيس، 5000 قرص مخدر وفرد خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

