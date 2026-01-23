أوروبا لواشنطن: جاهزون لخطة غزة.. ولدينا مخاوف من "مجلس السلام"

وكالات

أبدى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا استعداد الاتحاد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة لغزة، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود مخاوف جدية لدى التكتل بشأن عدد من بنود "مجلس السلام" من حيث نطاقه ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المسؤول الأوروبي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في تحقيق الاستقرار الفعّال لعلاقاته التجارية مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن نفسه ضد أي شكل من أشكال الإكراه.

وفي سياق متصل بالأمن الاستراتيجي، أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد قلل من استثماراته في أمن القطب الشمالي، معلنة أنه "حان الوقت لزيادة الإنفاق".