لم تمر ساعات على تداول مقطع فيديو صادم عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر استباحة حرمة المقابر بمنطقة حلوان من قبل خارجين عن القانون، حتى كانت ساعة الصفر قد حُسمت.

في استجابة فورية وحاسمة، نجحت أجهزة أمن القاهرة في تحويل وكر الموت إلى ساحة للقبض والتطهير، منهية أسطورة ترويج السموم بين القبور.

بناءً على توجيهات أمنية رفيعة المستوى، تحركت قوة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية، استهدفت المنطقة محل الشكوى. وفي عملية اتسمت بالسرعة والمباغتة، تمكن رجال المباحث من محاصرة كافة المداخل والمخارج، ليجد تجار الكيف أنفسهم محاصرين بين جدران المقابر وقبضة القانون.

أسفرت المداهمة عن سقوط 31 متهماً من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط ترسانة من الأسلحة والمواد المخدرة التي شملت كافة أنواع السموم البيضاء والمخلقة إضافة إلى ضبط 11 فرد خرطوش و14 سلاحا أبيض كانت تُستخدم لحماية الوكر.

عقب السيطرة الكاملة على المنطقة، تم اقتياد المتهمين والمضبوطات إلى ديوان القسم، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المتهمين.

