النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد

كتب- أحمد أبو النجا:

أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة، بتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، زيارة تفتيشية لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، ضمن خطة دورية للفحص والمتابعة على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتفقد فريق النيابة عنابر النزلاء، واطمأن على نظافتها وجاهزيتها، وخلوها من أي انتهاك لخصوصيتهم، كما استمع لأراء بعض النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.

كما شملت الزيارة المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، حيث تأكد الفريق من انتظام النزلاء في تلقي الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى معاينة مناطق التريّض، وأماكن الزيارة، ودور العبادة، والمكتبة، والملاعب الرياضية، ومراجعة دفاتر الزيارات.

واختتم الفريق الزيارة بالتأكد من أماكن إعداد الطعام ومدى صلاحية الأغذية وامتثالها للاشتراطات الصحية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستواصل زيارات التفتيش لأقسام ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، لضمان صون الحقوق والحريات ومتابعة أي شكاوى تُرفع بهذا الشأن، وفقًا لما يحدده الدستور والقانون.