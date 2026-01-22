خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت

تواصل وزارة الداخلية استراتيجيتها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين، عبر إطلاق أول ماكينة ذكية لتجديد رخص التسيير فورياً خلال 60 ثانية فقط، وذلك داخل مول سيتي ستارز.

وتتيح الماكينة تجديد رخص التسيير بشكل فوري، بشرط سداد المخالفات المرورية في حال وجودها، وإجراء الفحص الفني للمركبة إذا تطلب الأمر، كما تشمل الخدمة إمكانية استخراج بدل فاقد وبدل تالف للرخص.

ويتم الاستفادة من الخدمة من خلال الالتزام بعدد من الخطوات، تبدأ بالتسجيل المسبق عبر الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية، ثم التوجه إلى ماكينة استخراج الرخص المتواجدة بمول سيتي ستارز.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بالنظام، حيث يتم إرسال رمز تحقق (OTP) لإتمام عملية الطباعة واستلام الرخصة فورياً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التيسير على المواطنين، وتقليل زمن تقديم الخدمة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميم الحلول الذكية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

