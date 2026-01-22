إعلان

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز

كتب : محمود الشوربجي

02:35 م 22/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ماكينة لتجديد رخص السيارات (3)
  • عرض 7 صورة
    ماكينة لتجديد رخص السيارات (1)
  • عرض 7 صورة
    ماكينة لتجديد رخص السيارات (2)
  • عرض 7 صورة
    ماكينة لتجديد رخص السيارات (4)
  • عرض 7 صورة
    ماكينة لتجديد رخص السيارات (2)
  • عرض 7 صورة
    ماكينة لتجديد رخص السيارات (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل وزارة الداخلية استراتيجيتها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين، عبر إطلاق أول ماكينة ذكية لتجديد رخص التسيير فورياً خلال 60 ثانية فقط، وذلك داخل مول سيتي ستارز.

وتتيح الماكينة تجديد رخص التسيير بشكل فوري، بشرط سداد المخالفات المرورية في حال وجودها، وإجراء الفحص الفني للمركبة إذا تطلب الأمر، كما تشمل الخدمة إمكانية استخراج بدل فاقد وبدل تالف للرخص.

ويتم الاستفادة من الخدمة من خلال الالتزام بعدد من الخطوات، تبدأ بالتسجيل المسبق عبر الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية، ثم التوجه إلى ماكينة استخراج الرخص المتواجدة بمول سيتي ستارز.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بالنظام، حيث يتم إرسال رمز تحقق (OTP) لإتمام عملية الطباعة واستلام الرخصة فورياً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التيسير على المواطنين، وتقليل زمن تقديم الخدمة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميم الحلول الذكية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

دهست طفلاً.. النيابة تحيل سيدة للجنح في أوسيم

إزاي تستخرج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة في دقائق؟

حبس رجل متهم بالتعدي على زوجته بالبراجيل شهرين وتعويضها 100 ألف جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكينة لتجديد رخص السيارات سيتي ستارز وزارة الداخلية الخدمات المرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
مدارس

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
زووم

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب
أخبار مصر

بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر