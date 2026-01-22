إعلان

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟

كتب : آلاء نبيل أحمد

08:30 م 22/01/2026

صورة تعبيرية

في حياتنا اليومية، كثيرًا ما نشعر بثقل الطاقات السلبية التي تعرقل راحتنا النفسية والجسدية، وتقدم خبيرة الطاقة سونيا الحبال مجموعة نصائح للتخلص من هذه الطاقات، بدءًا من استخدام الماء والملح لتساعد على تحرير الطاقة الإيجابية واستعادة التوازن الداخلي.

وبحسب ما ذكرته خلال لقائها في برنامج "يوم جديد" المذاع على قناة "ten"، مجموعة نصائح للتخلص من الطاقة السلبية :

1- استخدام الماء

- أثناء الاستحمام: استحم مع نية التخلص من الديون والمشاكل والطاقة السلبية، وتخيل الماء يغسلها بعيدًا عنك.

- ماء البحر: له تأثير شفائي للطاقة السلبية بسبب احتوائه على الملح الطبيعي.

2- استخدام الملح

ضع طبقًا من الملح الخشن داخل دولاب الملابس أو في أرجاء المنزل لسحب الطاقة السلبية.

3- تغيير الأفكار والمشاعر

- التعلق: تجنب التعلق المفرط بالمال أو الأشخاص، لأن التعلق يجلب الذل.

- الأشياء الشخصية: لا ترتد نفس المجوهرات أو الإكسسوارات يوميًا، غيرها أو ضعها في الدرج لتجديد طاقتها.

4- قبل النوم

حاول عدم الذهاب إلى النوم وأنت تحمل طاقة سلبية، ركز على تعزيز الإيجابية والهدوء قبل النوم، لتساعد على استراحة ذهنية وروحية أفضل.

الطاقة السلبية الطاقة الإيجابية علم الطاقة

