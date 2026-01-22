عاشت منطقة "منشية الجمل" بحدائق القبة لحظات عصيبة اليوم، إثر اندلاع حريق هائل شبَّ في أحد العقارات بشارع سكة الوايلي، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف لتغطي سماء المنطقة، وسط استنفار أمني وتواجد مكثف لرجال الحماية المدنية الذين يصارعون النيران لمنع وقوع كارثة كبرى.

بدأت الواقعة من الطابق الأرضي وتحديداً من داخل مطعم أبو عوف الشهير المواجه لمحطة وقود مصر للبترول. وفي غضون دقائق، وبسبب سرعة الرياح والمواد القابلة للاشتعال، امتدت النيران كالبرق لتأكل واجهة العقار المكون من 8 طوابق، وصولاً إلى الطابق السادس، مما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين سكان العقار والمناطق المجاورة.

فور تلقي البلاغ، هرعت 3 سيارات إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث. ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة النيران من عدة جهات لمنع امتدادها إلى محطة الوقود المجاورة.

أكدت مصادر مطلعة حتى هذه اللحظة عدم وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، حيث نجحت العناية الإلهية وسرعة إخلاء العقار في حماية القاطنين، بينما تتركز الخسائر حالياً في الجوانب المادية.

