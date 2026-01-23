مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله

كتب : مصراوي

02:27 ص 23/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية تطورًا كبيرًا في أزمة نجل أحد رجال الأعمال وابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك على خلفية فسخ خطوبتهما.

حيث قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد يارا حسام حسن، على خلفية اتهامه لها بالاستيلاء على "شبكة الخطوبة".

وتعود القضية إلى فسخ خطوبة تمّت في يوليو 2024، حيث ذكر المدعي أن الشبكة المقدمة لخطيبته تضمنت مشغولات ذهبية وماسية تُقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وتشمل:

قلادة ذهبية وماسية تزن 67.30 جرام عيار 18 قيراط، قيمتها نحو 2 مليون و850 ألف جنيه.

أقراط ألماس بوزن 9.67 جرام عيار 18 قيراط، قيمتها 800 ألف جنيه.

مشغولات ألماس أخرى بقيمة 415 ألف جنيه.

مشغولات من الذهب والألماس بقيمة 41 ألف دولار.

وأشار رجل الأعمال إلى أنه حاول استرداد الشبكة وديًا بعد فسخ الخطوبة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.

وأكد أن نجله فوجئ بفسخ الخطوبة في أغسطس 2025 عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون علمه، بعد أن كان قد بدأ تجهيز منزل الزوجية في فيلا فاخرة، ما دفعه لرفع الدعوى لاسترداد الهدايا والمشغولات القيمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يارا حسام حسن ابنة حسام حسن حسام حسن خطوبة حسام حسن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
"بنت أبوها".. محمد فضل يحتفل بعيد ميلاده ابنته
مصراوي ستوري

"بنت أبوها".. محمد فضل يحتفل بعيد ميلاده ابنته
ترامب يكشف سبب "الكدمة" التي ظهرت عليه في دافوس
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف سبب "الكدمة" التي ظهرت عليه في دافوس
أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
زووم

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
اقتصاد

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة