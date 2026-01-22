إعلان

"بلطجة الزفاف".. أمن القاهرة ينهي مغامرة الـ 13 مسلحا في شوارع المقطم

كتب : مصراوي

07:28 م 22/01/2026

المتهمون في واقعة المقطم

في استجابة حاسمة لمقطع فيديو حبس أنفاس مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في فك شفرة "واقعة المقطم"، بعد ظهور مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويطاردون شاباً في مشهد أثار ذعر المواطنين. ورغم عدم تلقي بلاغات رسمية في البداية، إلا أن الرصد الأمني كان لهم بالمرصاد.

كشفت التحريات أن الواقعة بدأت بشرارة مشادة كلامية خلال حفل زفاف بأحد شوارع المقطم. لم ينتهِالأمر بانتهاء الحفل، بل تحول إلى انتقام منظم؛ حيث استعان أحد الأطراف بـ "عصبة" من أصدقائه، وتوجهوا مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء إلى مسكن الطرف الآخر (شاب عاطل مقيم بذات المنطقة) لمطاردته وترهيبه في عرض الطريق، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة وهواتف المارة.

بناءً على الفحص الفني وتحديد الهويات، شنت قوة أمنية مكبرة مداهمة استهدفت المتورطين، وأسفرت عن سقوط 13 شخصاً من قاطني دائرة القسم. ولم تكن أيديهم خالية، حيث ضبط رجال المباحث بحوزتهم ترسانة أسلحة نارية وبيضاء (2 فرد خرطوش - 5 قطع سلاح أبيض (سنج وسكاكين - عصا خشبية).

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة بقصد استعراض القوة وترهيب المجني عليه إثر خلاف الزفاف. تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

