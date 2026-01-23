سوريا.. الجيش ينقل عناصر قسد من سجن الأقطان إلى عين العرب

دمشق - (د ب أ)

انتهت أزمة سجن الأقطان في مدينة الرقة بعد الاتفاق الذي تم بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الخميس.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان لها "بدأت وحدات الجيش قبل قليل، بنقل عناصر تنظيم قسد من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب".

وأكدت هيئة العمليات " تعد هذه الخطوة هي الأولى لتطبيق اتفاق 18 يناير حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته".

وسيرافق الجيش عناصر تنظيم قسد إلى محيط مدينة عين العرب.

وتحاصر وحدات من الجيش السوري سجن الأقطان منذ ثلاثة أيام بعد طلب عناصر قسد الانتقال إلى محافظة الحسكة برفقة التحالف الدولي.

وتغيب الأرقام الحقيقة لعدد المعتقلين داخل السجن. ويتجمع المئات من أهالي المعتقلين في محيط السجن بانتظار التوصل إلى اتفاق.

ومع السيطرة على مركز الأقطان والفرقة تصبح جميع أراضي محافظة الرقة تحت سيطرة الجيش السوري.