أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الكتاب

شهد اليوم الأول من فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقبالًا جماهيريًا، حيث بلغ عدد زائري المعرض في يومه الافتتاحي للجمهور 245 ألفًا و99 زائرًا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الدورة الحالية من المعرض تشهد تنوعًا ثريًا في الأنشطة والبرامج الفكرية والفنية، إلى جانب التطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة لرواد المعرض، بما يسهم في توفير تجربة ثقافية متكاملة تليق بتاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب ومكانته الرائدة على المستويين العربي والدولي.

وأشار وزير الثقافة، إلى حرص الوزارة على أن يظل المعرض منصة جامعة للفكر والإبداع، ومساحة مفتوحة للحوار والتنوير، بما يعزز دور الثقافة في بناء الإنسان، ودعم الوعي المجتمعي.

وتتواصل فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 3 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم