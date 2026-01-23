برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الشبورة المائية من الساعة 3 إلى 10 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج بين (2.5:1.5) متر.

بينما تكون حالة البحر الأحمر، معتدلة وارتفاع الأمواج بين (1.5:2) متر.

