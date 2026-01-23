إعلان

برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد نصار

02:46 ص 23/01/2026

الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الشبورة المائية من الساعة 3 إلى 10 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج بين (2.5:1.5) متر.

بينما تكون حالة البحر الأحمر، معتدلة وارتفاع الأمواج بين (1.5:2) متر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية

لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو

ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا

ترامب يكشف سبب "الكدمة" التي ظهرت عليه في دافوس
أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الكتاب
متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

