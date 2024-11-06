بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، من بينهم 3 أطفال، بعد أن فقدوا الجنسية المصرية في فترات سابقة.

جاء ذلك في القرار الوزاري رقم 1998 لسنة 2024، الذي صدر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يخول مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالجنسية المصرية.

ووفقًا للقرار، تم رد الجنسية المصرية لكل من الأفراد المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، وهم كالتالي:

محمود حلمى حسن (سوهاج - 3/7/1983)

عبد الناصر محمود توفيق (سوهاج - 22/6/1967)

أحمد عادل محمد (القاهرة - 20/10/1987)

خالد أحمد سيد (القاهرة - 29/4/1963)

أحمد أيمن أحمد (الجيزة - 21/12/1988)

سماح صبحى روفائيل (الجيزة - 25/9/1963)

إيهاب صالح يس (الفيوم - 15/10/1974)

حسام الإمام إبراهيم (دمياط - 12/3/1982)

مينا إبراهيم نعيم (المنيا - 23/2/1990)

أحمد أحمد العدوى (الغربية - 10/2/1986)

جاد إبرهيم عبد الحميد (الشرقية - 7/12/1972)

يوسف شوقى عبادى (السودان - 5/10/1965)

السيد/ توماس أشرف عياد (هولندا - 5/3/1999)

آسر محمد عصام (ألمانيا - 2/7/2017)

مالك سعيد محمود (ألمانيا - 9/12/2018)

مارية سعيد محمود (ألمانيا - 12/10/2016)

هدى سعيد محمد (القاهرة - 9/1/1985)

مونيا محمد محمد (القاهرة - 25/3/1991)

السيدة/ عواطف على أحمد (القاهرة - 22/8/1968)

داليا عبد الرحمن محمد (كفر الشيخ - 25/5/1975)

آلاء عادل محمد (المنوفية - 7/4/1996)

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الداخلية لضمان حقوق المواطنين المصريين في الخارج والداخل، وفقًا للقوانين المنظمة للجنسية المصرية.