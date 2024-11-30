ضبط 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 41618 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (1304 مخالفة السير بدون تراخيص، و39 دراجة نارية مخالفة، و 27022 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1055 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و22 مخالفة موقف عشوائي، و19 مخالفة شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.