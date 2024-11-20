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4 مصابين في حادث تصادم أعلى الدائري.. بينهم أب ورضيعه

10:54 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى سلم كفر طهرمس.

تبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع نصف نقل اتجاه صفك اللبن مما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

المصابون الأربعة بينهم أب ورضيعه "زين 3 شهور" نقلوا إلى مستشفيي الهرم وأم المصريين للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث.

الدائري كفر طهرمس سيارة ميكروباص
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