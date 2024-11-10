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قرار قضائي جديد في اتهام أجنبيين بـ هتك عرض طفل في الدقي

12:40 م الأحد 10 نوفمبر 2024

هتك عرض طفل - تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بهتك عرض طفل بعد استدراجه بقطعة حلوى في منطقة الدقي.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين يحملان جنسية أحد الدول، استدرجا طفل بعدما عرضا عليه إعطاءه حلوى، "هنديك حاجه حلوة"، وهتكا عرضه داخل شقة سكنية.

تلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من بائع برفقته نجله يتهم فيه شخصين يحملان جنسية أحد الدول باستدراج نجله الطفل وهتك عرضه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة هتك عرض طفل هتك عرض الأجهزة الأمنية
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