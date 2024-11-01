قتل أخيه بالرصاص وهرب.. جريمة "قابيل وهابيل" في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل شخص بالرصاص بمركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الجمعة.

تحريات وحدة مباحث البدرشين توصلت إلى أن شخصًا أنهى حياة أخيه بالرصاص بسبب خلافات بينهما، مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة انتهت بسقوط أحدهما جثة هامدة ولاذ الثاني بالفرار.

رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب وجه ضباطه بالوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفريق الأدلة الجنائية بالمديرية.

الشرطة فرضت كردونًا أمنيا بمسرح الجريمة انتظارًا لوصول النيابة ومعاينة جثمان القتيل فيما نقلت المصاب إلى المستشفى المركزي للعلاج.