إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب المركبة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها اتجاه شبرا مما أسفر عن سقوط 9 مصابين.

المصابون التسعة نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.