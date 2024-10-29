7 مصابين في تصادم سيارتين بـ"صحراوي زايد"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو 45 اتجاه الإسكندرية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين -سوزوكي ونقل- بالطريق المشار إليه مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

المصابون السبعة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث.