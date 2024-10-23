جثتان على بوابة كمبوند شهير بالتجمع الخامس
12:13 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
كتب - محمد شعبان:
لقي شخصان مصرعهما صدمتهما سيارة نقل "فنطاس" بالتجمع الخامس.
تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثتين بكمبوند نايل سيتي.
انتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع شخصين إثر اصطدام سيارة (فنطاس مياه) ببوابة المنتجع السكني.
وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمسرح الواقعة انتظارا لوصول النيابة العامة والمعاينة.
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