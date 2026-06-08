قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي "CIB"، إن البنوك ليست خائفة من قطاع التمويل غير المصرفي، لكننا قلقون على البلاد من تأثير الممارسات السيئة لبعض هذه الشركات.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2026 اليوم أن صناديق الاستثمار المفتوحة يجب أن تفصح يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا عن استثماراتها، أما أن تكون "بلاك بوكس" فهذا أمر خطير للغاية وينذر بمخاطر.

وأكد عز العرب أن تطوير الإطار التنظيمي والإفصاح داخل الأسواق المالية يمثل أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية، مشددًا على أن الهدف الأساسي من تعزيز الإفصاح هو حماية المستثمر ورفع كفاءة السوق وليس مجرد زيادة حجم البيانات المنشورة.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية تحتاج إلى مستويات أعلى من الشفافية فيما يتعلق بمكونات المحافظ الاستثمارية، بحيث يتم الإفصاح بشكل دوري ومنتظم عن تفاصيل الأصول داخل كل صندوق، سواء كانت أسهمًا أو سندات أو أدوات مالية أخرى.

وأضاف عز العرب أن وجود إفصاح دوري قد يكون يوميًا أو أسبوعيًا أو ربع سنوي، من شأنه أن يمنح المستثمر رؤية واضحة ومستمرة حول أداء ومكونات الصناديق، بما يعزز الثقة في السوق ويزيد من كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري.

وأضاف أن هذه الممارسات ليست جديدة على الأسواق العالمية، بل يتم تطبيقها بشكل واسع في العديد من الدول، حيث يتيح ذلك للمستثمرين متابعة دقيقة لحركة الصناديق وتقليل مخاطر غياب المعلومات أو عدم وضوحها.

وشدد على أن تطوير هذا الإطار يتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، بهدف تحقيق التوازن بين الشفافية الكاملة ومرونة إدارة الأصول، مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال لتعزيز استقرار السوق المصري.