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سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

05:14 م 05/06/2026

سعر اليورو

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انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الاثنين الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 60.05 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بتراجع 70 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و60.28 جنيه للبيع، بتراجع 69 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 60.05 جنيه للشراء، بتراجع 44 قرشًا، و60.27 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.03 جنيه للشراء، و60.25 جنيه للبيع، بتراجع 72 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.03 جنيه للشراء، بتراجع 77 قرشًا، و60.25 جنيه للبيع، بتراجع 76 قرشًا.

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