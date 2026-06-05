إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

03:56 م 05/06/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الاثنين الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.76 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك مصر: 13.76 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.76 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.79 جنيه للشراء، و13.83 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الريال السعودي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل تم القبض على ولية الأمر في واقعة "مسؤول تعليم القليوبية"؟.. مصدر يكشف
أخبار المحافظات

هل تم القبض على ولية الأمر في واقعة "مسؤول تعليم القليوبية"؟.. مصدر يكشف
هل تم القبض على ولية الأمر في واقعة "مسؤول تعليم القليوبية"؟.. مصدر يكشف
أخبار المحافظات

هل تم القبض على ولية الأمر في واقعة "مسؤول تعليم القليوبية"؟.. مصدر يكشف
لهذا السبب.. الكولومبية شاكيرا تتصدر تريند "جوجل"
أجنبي

لهذا السبب.. الكولومبية شاكيرا تتصدر تريند "جوجل"
لاعب إسرائيلي يثير الجدل.. وجماهير ألبانيا ترد بإلقاء الأحذية والقمامات
رياضة عربية وعالمية

لاعب إسرائيلي يثير الجدل.. وجماهير ألبانيا ترد بإلقاء الأحذية والقمامات
قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
رياضة عربية وعالمية

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
آليات جديدة للتعامل مع تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند
هاني ميلاد: انخفاض أسعار الذهب تصحيح مؤقت.. والبيع أكبر غلطة