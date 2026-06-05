انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الاثنين الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.76 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك مصر: 13.76 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.76 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.79 جنيه للشراء، و13.83 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.