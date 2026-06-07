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منها البنك الأهلى.. سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

12:50 م 07/06/2026

سعر اليورو

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انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بتعاملات الخميس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


بنك مصر: 59.64 جنيه للشراء، و60.40 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.


البنك الأهلي المصري: 59.65 جنيه للشراء، بتراجع 40 قرشًا، و 60.42 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للبيع.


بنك القاهرة: : 59.65 جنيه للشراء، بتراجع 40 قرشًا، و 60.42 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للبيع.


بنك الإسكندرية: 59.63 جنيه للشراء، بتراجع 66 قرشًا، و60.40 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.


البنك التجاري الدولي: 59.61 جنيه للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و60.40 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

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سعر اليورو بنك مصر البنك الأهلي المصري

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