انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بتعاملات الخميس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.





بنك مصر: 59.64 جنيه للشراء، و60.40 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.



البنك الأهلي المصري: 59.65 جنيه للشراء، بتراجع 40 قرشًا، و 60.42 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للبيع.



بنك القاهرة: : 59.65 جنيه للشراء، بتراجع 40 قرشًا، و 60.42 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للبيع.



بنك الإسكندرية: 59.63 جنيه للشراء، بتراجع 66 قرشًا، و60.40 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.



البنك التجاري الدولي: 59.61 جنيه للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و60.40 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.