سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الأربعاء
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، بقيمة قرش، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.17 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.
بنك مصر:
50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
50.12 جنيه للشراء، و50.22 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيهًا للبيع.
كريدي أجريكول:
50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيهًا للبيع.
بنك قطر الوطني:
50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.