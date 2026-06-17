انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، بقيمة قرش، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.17 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك مصر:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

50.12 جنيه للشراء، و50.22 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيهًا للبيع.

كريدي أجريكول:

50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.