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انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

01:02 م 16/06/2026 تعديل في 03:03 م

سعر اليورو

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انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 58.19 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و58.41 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا.

بنك مصر: 58.18 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و58.4 جنيه للبيع، بتراجع 46 قرشًا.

بنك القاهرة: 58.12 جنيه للشراء، بتراجع 39 قرشًا، و58.4 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 58.19 جنيه للشراء، بتراجع 30 قرشًا، و58.41 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 58.09 جنيه للشراء، بتراجع 40 قرشًا، و58.34 جنيه للبيع، بتراجع خمسين قرشًا.

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البنك الأهلي المصري سعر اليورو بنك مصر

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