سجل سعر الدولار انخفاضا جديدا مقابل الجنيه، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و14 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم، مدفوعًا بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وزيادة عمليات بيع الدولار وشراء الجنيه بهدف الاستثمار في أذون الخزانة المحلية.

خلال 3 أيام ارتفع الجنيه بنحو 3% مقابل الدولار بدعم تفاؤل الأسواق بتوصل أمريكا لاتفاق مع إيران لوقف الحرب بمنطقة الشرق الأوسط وعودة فتح مضيق هرمز.

أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع

بنك مصر:

50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.