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الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف

كتب : أحمد الخطيب

10:44 ص 17/06/2026 تعديل في 10:55 ص

سعر الدولار

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هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين 17 و34 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، ليهبط تحت مستوى الـ 50 جنيها للشراء والبيع لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟

يواصل سعر الدولار خسارته مقابل الجنيه حيث فقد نحو 4% من قيمته خلال أول 4 أيام عمل بالأسبوع الجاري بدعم تراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد توصل إيران وأمريكا لإتفاق لوقف الحرب. مما ساهم في عودة تدفقات الأموال الساخنة على مصر للاستثمار في الجنيه المصري عبر أذون الخزانة.

أسعار الدولار في 5 بنوك في التعاملات الصباحية اليوم

البنك الأهلي المصري:

49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

50 جنيهًا للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

بنك القاهرة:

49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيهًا للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

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البنك الأهلي المصري سعر الدولار سعر الدولاار اليوم

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