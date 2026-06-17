أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الأمن الثقافي وحماية الهوية المصرية يمثلان خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشددة على أن بناء الوعي وترسيخ الانتماء يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، حيث استعرضت ملامح استراتيجية الوزارة الجديدة بعد مرور 100 يوم على توليها المسؤولية، والتي ترتكز على الوصول المباشر للمواطن في مختلف المحافظات والقرى والنجوع لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وزيرة الثقافة: الأمن الثقافي جزء أساسي من حماية الدولة

أوضحت الدكتورة جيهان زكي أن الثقافة ليست نشاطًا ترفيهيًا فحسب، بل تمثل أحد أدوات حماية الدولة وتعزيز تماسك المجتمع، مؤكدة أن مواجهة محاولات طمس الهوية والحفاظ على الشخصية المصرية يتطلبان استراتيجية ثقافية متكاملة تستهدف جميع فئات المجتمع.

جيهان زكي تستعرض مسيرتها وتجربتها الدولية

خلال الجلسة، استعرضت وزيرة الثقافة محطات من مسيرتها المهنية داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى تجربتها كأول سيدة تتولى رئاسة أكاديمية الفنون الجميلة في روما عام 2012، حيث أسهمت في توظيف الثقافة كأداة داعمة للدولة المصرية في المحافل الدولية، وساهمت في إبراز صورة مصر الحديثة وتعزيز حضورها الثقافي عالميًا.

الوزيرة: المواطن هو معيار نجاح السياسات الثقافية

أكدت وزيرة الثقافة، أن المواطن المصري هو المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة ثقافية، موضحة أن الوزارة بدأت منذ الأيام الأولى في تنفيذ رؤية تعتمد على النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب العمل على تطوير قصور الثقافة باعتبارها أحد أهم أدوات نشر الوعي والمعرفة.

جيهان زكي: الثقافة حياة والوعي حق لكل مواطن

أضافت أن الوزارة تعمل على تقديم الثقافة كخدمة عامة تصل إلى جميع المواطنين من خلال المشروع القومي "الثقافة حياة"، فضلًا عن توفير حقائب الكتب بأسعار رمزية لضمان وصول المنتج الثقافي إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وتحقيق العدالة الثقافية.

وزيرة الثقافة: غياب الوعي أخطر التحديات

أشارت الدكتورة جيهان زكي إلى أن الثقافة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقيم التعايش وقبول الآخر، مؤكدة أن رفض الاختلاف يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، وأن الهوية الوطنية تستند إلى معرفة المواطن بتاريخ بلاده وجغرافيتها وتراثها الحضاري.

وأضافت أن الانضباط واحترام القيم الوطنية يمثلان عنصرين أساسيين في تحقيق التقدم والتنمية وبناء مجتمع قادر على مواجهة المتغيرات.

الوزارة تتجه للمواطن عبر المكتبات والسينما المتنقلة

أوضحت الوزيرة، ردًا على تساؤلات النواب بشأن نشر الخدمات الثقافية في القرى والنجوع، أن الوزارة تبنت أساليب جديدة للوصول إلى المواطنين، من بينها المكتبات المتنقلة والسينما المتنقلة، بعدما أثبتت التجربة أن كثيرًا من المواطنين لا يترددون على قصور الثقافة بشكل منتظم.

جيهان زكي: منصة رقمية جديدة لمواكبة العصر

أعلنت وزيرة الثقافة، إطلاق منصة وتطبيق "e-ثقافة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير محتوى ثقافي رقمي حديث يواكب التطورات التكنولوجية ويسهل وصول الخدمات الثقافية إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزيرة الثقافة: الهوية المصرية أمن قومي

أكدت الدكتورة جيهان زكي، في ختام مشاركتها، أن وزارة الثقافة تدرك حجم التحديات المطروحة، وتعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفق ضوابط واضحة، إلى جانب إدخال خدمات الإنترنت إلى قصور الثقافة والتوسع في تنظيم معارض الكتاب بالمحافظات.

وشددت الوزيرة على أن الهوية المصرية تمثل قضية أمن قومي، وأن الوزارة تركز جهودها على دعم الشباب وأهالي القرى، وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.