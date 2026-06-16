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تمويل الشركات الناشئة في مصر يقفز إلى 379 مليون دولار في 2025

كتب : منال المصري

08:55 م 16/06/2026

مؤتمر إطلاق شركة ''Start Up Egypt''

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تمويل الشركات الناشئة في مصر يقفز إلى 379 مليون دولار في 2025
قال ماجد غنيمة، رئيس مجلس أمناء شركة "ستارت أب إيجيبت"، إن حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، ليقفز من نحو 8 ملايين دولار في 2016 إلى 379 مليون دولار في 2025.

وأوضح، خلال مؤتمر عقد اليوم للإعلان عن إطلاق شركة "Start Up Egypt"، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئ بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.

وأضاف أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة، كما تأتي في صدارة القارة وفقًا لمؤشر الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن مصر تستحوذ على نحو ثلث عدد الشركات الناشئة في منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط، ما يعكس تنامي بيئة ريادة الأعمال.
وكشف غنيمة عن إطلاق برنامج جديد لدعم الشركات الناشئة اعتبارًا من يوليو المقبل، يستهدف تسهيل حصولها على التمويل، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الكبرى، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.

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الشركات الناشئة الشرق الأوسط مصر

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