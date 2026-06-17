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أكثر من 7 آلاف فرصة عمل متاحة بـ11 محافظة| ما الرواتب والتخصصات؟

كتب : محمد أبو بكر

10:59 ص 17/06/2026
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أعلن حسن رداد، وزير العمل، عن توفير 7781 فرصة عمل جديدة داخل 49 شركة من شركات القطاع الخاص في 11 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، مع استمرار استقبال طلبات التقديم طوال شهر يونيو 2026.

الوزارة: فرص مخصصة لذوي الهمم ضمن خطة الدمج

أوضحت وزارة العمل، بحسب بيان، الأربعاء، أن النشرة الجديدة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، إلى جانب توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين في الوظائف المعلنة.

ما رواتب فرص عمل المتاحة؟

أشارت وزارة العمل، إلى أن الرواتب المخصصة للوظائف المعلنة تراعي تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، فيما يتم تحديد الأجر النهائي لبعض الوظائف وفقًا لنتائج المقابلات الشخصية "الإنترفيو" وطبيعة الخبرات والمؤهلات المطلوبة، مع الالتزام في جميع الأحوال بالحد الأدنى للأجور.

كما توفر الشركات المشاركة في النشرة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي للعاملين، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للمتقدمين.

11 محافظة تستفيد من فرص التوظيف الجديدة

تتوزع فرص العمل المطروحة على محافظات القاهرة والجيزة والمنيا ودمياط والشرقية والأقصر والغربية وبني سويف وأسيوط وسوهاج وبورسعيد، وتشمل مجموعة واسعة من التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل.

وظائف متنوعة في التسويق والهندسة والإنتاج والمبيعات

تضم نشرة التوظيف، فرصًا في المجالات التالية:

- التسويق

- الموارد البشرية

- الهندسة

- الصيانة

- المحاسبة

- الإنتاج

- المبيعات

- الجودة

- الأمن

- المخازن

- السائقون والقيادة

- الفندقة

- المطاعم

- المهن الفنية المختلفة

- المهن الخدمية المتنوعة

وزارة العمل: التقديم عبر المديريات والموقع الإلكتروني

أوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم على فرص العمل والوظائف المتاحة، عبر الطرق التالية:

1- التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر.

2- التقديم من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

3- التواصل المباشر مع الشركات المعلنة عن الوظائف.

4- التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

موعد التقديم:

أشارت "العمل"، إلى أن موعد التقديم على الفرص المتاحة يستمر طوال شهر يونيو 2026.

أكثر من 7 آلاف فرصة عمل متاحة (25)

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فرص عمل وزارة العمل وظائف ذوي الهمم

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