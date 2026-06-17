حذر جان كاسيا المدير العام للمراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن تفشي مرض إيبولا الحالي في الكونغو الديمقراطية قد يتحول إلى الموجة الأسوأ تاريخيا.

وكشف كاسيا، عن عجز السلطات حتى الآن عن تتبع ورصد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خالطوا المصابين بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية.

تحذيرات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع افتراضي للقادة الأفارقة عُقد في بوروندي، قال كاسيا: "إذا لم نتمكن من كبح جماح هذا الوباء في القريب العاجل، فإننا سنواجه سيناريو كارثيا يفوق في خطورته ما شهدناه في غرب إفريقيا وشرق الكونغو الديمقراطية سابقا".

مخاوف من تكرار كارثة إيبولا في الكونغو

وكان كاسيا يشير بذلك إلى الوباء المدمر الذي اجتاح غينيا وليبيريا وسيراليون بين عامي 2014 و2016 وأودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، فضلا عن موجة تفش أخرى أقل فتكا شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2018.

إيبولا – الكونغو – تفشي إيبولا - المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض