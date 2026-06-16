انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.32 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و13.40 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش