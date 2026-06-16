أفريكسيم يتوقع زيادة الصادرات الأفريقية 20% خلال العقد المقبل

توقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" زيادة الصادرات البينية الأفريقية بأكثر من 20% خلال عقد واحد باعتبارها محورًا أساسيًا للجهود الرامية إلى تنويع قاعدة التجارة في القارة، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.

وبحسب موجز التمويل التجاري والتنمية الصادر عن أفريكسيم بنك فإن توسيع الاستثمار في البنية التحتية المُمكِّنة للتجارة يعد شيئا هاما، بما في ذلك الطاقة، والنقل، وشبكات الاتصالات، والموانئ، وأنظمة الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين تدفقات التجارة عبر الحدود.

ويشير الموجز إلى أنّ الاستثمار المستهدف في البنية التحتية يمكن أن يدعم التصنيع، ويعزز التخصص الإقليمي، ويحسّن تنافسية أفريقيا كوجهة استثمارية.

أولويات تعزيز التجارة والاستثمار

وأشار الموجز إلى مجموعة أوسع من الأولويات لتعزيز منظومة التجارة والاستثمار في أفريقيا، بما في ذلك الاتساق التنظيمي، وتقوية المؤسسات، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة استخدام التقنيات المالية الرقمية.



وأضاف الموجز أنّ الاستثمارات المحلية والأجنبية آخذة في الارتفاع عبر العديد من الاقتصادات الأفريقية، في حين تسهم التكنولوجيا المالية في نمو الاستثمار المحلي، مما يبرز الفرصة لبناء مشهد تجاري أكثر صمودًا وتنوعًا وجاهزية للاستثمار.

وأشار الموجز إلى أن الاستثمارات المحلية والأجنبية تشهد ارتفاعاً في العديد من الاقتصادات الأفريقية، رغم استمرار هيمنة الاستثمار الأجنبي.

ويبرز كذلك أن اتجاه تدفقات الاستثمار لا يزال غير متوازن بين الأقاليم الفرعية، حيث تستقطب أفريقيا الشرقية وأفريقيا الجنوبية حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بأفريقيا الغربية وأفريقيا الوسطى.

وقال الدكتور يِمي كالي، كبير الاقتصاديين للمجموعة والمدير العام للبحوث: "تلعب مؤسسات التمويل الإنمائي الإقليمية، بما في ذلك البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، دوراً متزايداً في دعم التجارة البينية الإفريقية من خلال التمويل التجاري والمبادرات ذات الصلة. ويشير الموجز إلى مبادرات أفريكسيم بنك مثل معرض التجارة البينية الأفريقية، ونظام الدفع والتسوية الإفريقي، وصندوق التكيف مع اتفاقية التجارة الحرة القارية، ومبادرة الأسواق الحدودية، وآلية الضمان التعاوني للعبور، كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز منظومة التجارة والاستثمار في إفريقيا. "

ويخلص التقرير إلى أنه رغم إحراز تقدم، لا تزال هناك فجوات كبيرة، ومعالجة هذه الفجوات أمر أساسي لزيادة التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية، وإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا في مجال التجارة والاستثمار.

ورغم إحراز تقدم في التجارة البينية الأفريقية، فإنه لا تزال هناك فجوات كبيرة، ومعالجة هذه الفجوات أمر أساسي لزيادة التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية، وإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا في مجال التجارة والاستثمار، بحسب الموجز.