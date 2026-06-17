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"الظهور الأول للنشامى".. نتيجة مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

09:24 ص 17/06/2026
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حقق منتخب النمسا الفوز على حساب نظيره منتخب الأردن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.

وأحرز أهداف المنتخب النمساوي في اللقاء، كل من: "رومانو شميد في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، يزن العرب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78، قبل أن يختتم ماركو أرناتوفيتش أهداف النمسا في الدقيقة 98".

وسجل هدف المنتخب الأردني الوحيد في اللقاء، اللاعب علي علوان في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

مجموعة الأردن في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "الجزائر، الأرجنتين والنمسا".

وكان منتخب الأرجنتين تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الجزائر، في المجموعة ذاتها اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعد هذه المشاركة الأولى في التاريخ للمنتخب الأردني في بطولة كأس العالم، حيث لم يسبق له المشاركة في أي نسخة من قبل.

موعد مباراة الأردن المقبلة في كأس العالم

وسيكون منتخب الأردن على موعد مع مواجهة عربية، حينما يواجه نظيره الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية بالمونديال.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة صباحا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة العاشرة بكأس العالم 2026.

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