أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن من أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين هو الإسراع في أداء الصلاة دون تحقيق الطمأنينة الواجبة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يحرم الصلاة من روحها الحقيقية.

وأوضح خليل خلال رده لمصراوي: أن الصلاة ليست مجرد حركات جسدية، بل عبادة عظيمة تقوم على الخشوع وحضور القلب بين يدي الله تعالى، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:" صلوا كما رأيتموني أصلي"، مبينًا أن الاتباع الدقيق هو أساس صحة العبادة.



الطمأنينة ركن لا يُستهان به

وأشار إلى أن الطمأنينة ركن أساسي عند جمهور الفقهاء، وأن الإخلال بها يؤثر على كمال الصلاة وقد ينقص من ثوابها بشكل كبير، موضحًا أن السكون في كل ركن شرط مهم للقبول.

أخطاء شائعة تُضعف الخشوع



وبيّن أن من صور هذا الخطأ أيضًا عدم الاستقرار في الركوع والسجود، والانتقال السريع بين الأركان دون سكون كافٍ، مما يفقد الصلاة معناها المقصود ويضعف الخشوع فيها، مؤكدًا أن العجلة من أخطر ما يفسد حضور القلب في الصلاة.

كيف نعالج العجلة في الصلاة؟



وأكد أن علاج هذه الأخطاء يكون بتعلم صفة صلاة النبي ﷺ، ومجاهدة النفس على تحقيق السكينة في كل حركة، والحرص على التمهل بين الأركان وعدم الاستعجال، حتى يؤدي المسلم صلاته على الوجه الذي يرضي الله تعالى.

اقرأ ايضًا:



مشهد تترقبه أنظار المسلمين.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة في أجواء إيمانية مهيبة- فيديو

الإفتاء توضح حكم عمل وليمة للاحتفال برأس السنة الهجرية

ما حكم بيع السجائر في المحلات؟.. سؤال لأمين الفتوى والشيخ يرد