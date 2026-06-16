إعلان

هل تؤثر السرعة في الصلاة على صحتها؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب : محمد قادوس

04:35 م 16/06/2026 تعديل في 04:48 م

الشيخ أحمد خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن من أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين هو الإسراع في أداء الصلاة دون تحقيق الطمأنينة الواجبة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يحرم الصلاة من روحها الحقيقية.

وأوضح خليل خلال رده لمصراوي: أن الصلاة ليست مجرد حركات جسدية، بل عبادة عظيمة تقوم على الخشوع وحضور القلب بين يدي الله تعالى، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:" صلوا كما رأيتموني أصلي"، مبينًا أن الاتباع الدقيق هو أساس صحة العبادة.


الطمأنينة ركن لا يُستهان به

وأشار إلى أن الطمأنينة ركن أساسي عند جمهور الفقهاء، وأن الإخلال بها يؤثر على كمال الصلاة وقد ينقص من ثوابها بشكل كبير، موضحًا أن السكون في كل ركن شرط مهم للقبول.

أخطاء شائعة تُضعف الخشوع


وبيّن أن من صور هذا الخطأ أيضًا عدم الاستقرار في الركوع والسجود، والانتقال السريع بين الأركان دون سكون كافٍ، مما يفقد الصلاة معناها المقصود ويضعف الخشوع فيها، مؤكدًا أن العجلة من أخطر ما يفسد حضور القلب في الصلاة.

كيف نعالج العجلة في الصلاة؟


وأكد أن علاج هذه الأخطاء يكون بتعلم صفة صلاة النبي ﷺ، ومجاهدة النفس على تحقيق السكينة في كل حركة، والحرص على التمهل بين الأركان وعدم الاستعجال، حتى يؤدي المسلم صلاته على الوجه الذي يرضي الله تعالى.

اقرأ ايضًا:


مشهد تترقبه أنظار المسلمين.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة في أجواء إيمانية مهيبة- فيديو

الإفتاء توضح حكم عمل وليمة للاحتفال برأس السنة الهجرية

ما حكم بيع السجائر في المحلات؟.. سؤال لأمين الفتوى والشيخ يرد

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد خليل الأزهر الشريف فتاوى الصلاة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
كأس العالم 2026

بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
قرار قضائي جديد بشأن استئناف محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر في ضرب زوجته
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن استئناف محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر في ضرب زوجته
ماذا قالت أطباء الإسكندرية بشأن أنباء الانتهاكات داخل قسم النساء بمستشفى
أخبار المحافظات

ماذا قالت أطباء الإسكندرية بشأن أنباء الانتهاكات داخل قسم النساء بمستشفى
تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال
رياضة محلية

تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال
وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"
أخبار مصر

وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي