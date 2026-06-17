نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية موسعة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها باشتراطات سلامة الغذاء وصلاحية المنتجات المتداولة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لحماية صحة المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق.

سلامة الغذاء: حملة مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة بالمحافظات، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالقليوبية ومديرية الطب البيطري ومجلس مدينة الخصوص.

قيادات الهيئة تقود أعمال التفتيش بالخصوص

قاد الحملة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، بمشاركة عدد من مسؤولي وإدارات الرقابة على السوق المحلي ومفتشي فرع الهيئة بمحافظة القليوبية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية.

التفتيش على 12 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات

استهدفت الحملة المرور على 12 منشأة غذائية بمدينة الخصوص، حيث تم فحص المنتجات المعروضة والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط أغذية ولحوماً غير مطابقة وإعدام منتجات فاسدة

أسفرت أعمال التفتيش، عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على لحوم ومصنعات لحوم ودواجن ومواد غذائية متنوعة ثبت انتهاء صلاحيتها أو عدم وجود مستندات تثبت مصدرها، فضلاً عن رصد منتجات ظهرت عليها علامات فساد واضحة.

تحرير 5 محاضر واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تم خلال الحملة تحرير 5 محاضر ضبط للمخالفات التي تم رصدها داخل المنشآت التي خضعت للتفتيش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الهيئة: استمرار الحملات لحماية المستهلك وضبط الأسواق

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على تداول الأغذية بالأسواق، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية أو تهدد صحة المواطنين.

سلامة الغذاء: إجراءات رادعة ضد أي مخالفات تهدد صحة المواطنين

شددت الهيئة، على استمرار جهودها الرقابية والتفتيشية في مختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تتعارض مع متطلبات سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.