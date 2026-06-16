انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بمستواها أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات العربية اليوم؟

تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، مدفوعًا بزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة المحلية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.67 جنيه للشراء، و13.71 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 131.26 جنيه للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و133.63 جنيه للبيع، بتراجع 1.15 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.76 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و13.83 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 70.10 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و71.15 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 159.11 جنيه للشراء، بتراجع 79 قرشًا، و164.15 جنيه للبيع، بتراجع 76 قرشًا.