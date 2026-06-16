إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

12:39 م 16/06/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بمستواها أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات العربية اليوم؟

تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، مدفوعًا بزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة المحلية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.67 جنيه للشراء، و13.71 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 131.26 جنيه للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و133.63 جنيه للبيع، بتراجع 1.15 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.76 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و13.83 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 70.10 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و71.15 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 159.11 جنيه للشراء، بتراجع 79 قرشًا، و164.15 جنيه للبيع، بتراجع 76 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدينار الأردني سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
اقتصاد

إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
كسوة الكعبة المشرفة.. رحلة تاريخية من البرود اليمانية إلى اللون الأسود
أخبار

كسوة الكعبة المشرفة.. رحلة تاريخية من البرود اليمانية إلى اللون الأسود
وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
اقتصاد

وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
نجوم الفن يحتفون بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم
زووم

نجوم الفن يحتفون بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم
بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026
الأزهر

بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة