الدولار يهبط 3% مقابل الجنيه مسجلًا أدنى مستوى في 100 يوم

واصل متوسط سعر الدولار تقليل مكاسبه القوية مقابل الجنيه المصري، ليهبط بنحو 3% خلال أول يومي عمل في البنوك، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 100 يوم، في ظل تحسن معنويات المستثمرين وعودة التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري هبوط متوسط سعر الدولار بنحو 1.59 جنيه خلال يومي التداول، ليصل إلى 50.34 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الاثنين، مقارنة بمستويات شهدت ضغوطًا حادة خلال الأسابيع الماضية.

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى في 100 يوم؟

وجاء هذا التحسن كأول رد فعل مباشر من الأسواق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على الأسواق الناشئة.

قفزة في تعاملات الدولار بسوق الإنتر بنك

كما تلقى الجنيه دعمًا إضافيًا من زيادة نشاط سوق الإنتربنك بين البنوك، حيث ارتفعت قيمة التعاملات الدولارية بنحو 33% خلال يومين لتسجل قرابة 800 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع الماضي، مدفوعة بعودة استثمارات أجنبية إلى أذون الخزانة المحلية.

وكان الجنيه قد تعرض لضغوط قوية خلال الأسابيع الأولى من الصراع في المنطقة، ليتراجع إلى مستويات قاربت 55 جنيهًا للدولار، قبل أن يستعيد جزءًا كبيرًا من خسائره مع تحسن الأوضاع الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا إلى الأسواق.