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ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:02 م 12/06/2026

سعر الريال السعودي

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ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.8 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.84 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

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البنك الأهلي المصري بنك مصر

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