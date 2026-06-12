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أفريكسيم بنك يلغي عقد اجتماعاته السنوية في العلمين وسط مخاوف صحية بأفريقيا

كتب : منال المصري

11:34 م 12/06/2026

أفريكسيم بنك

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أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تعديل ترتيبات اجتماعاته السنوية لعام 2026، التي كان من المقرر عقدها في مدينة العلمين المصرية خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، في ضوء قرارات حكومية وإقليمية مرتبطة بالوضع الصحي في القارة.

وأوضح البنك، في بيان رسمي اليوم، أن التعديل جاء عقب قرار كل من الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقي تأجيل قمة التنسيق النصف سنوية، إلى جانب الدورة الافتتاحية لمنتدى العلمين الأفريقي، واللتين كانتا مقررتين بين 25 و27 يونيو في المدينة نفسها، لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسلامة.
وأضاف أن الاجتماع الرسمي للمساهمين سيُعقد عبر المراسلات بدلًا من الانعقاد الحضوري.
وأشار البنك إلى تقديره للجهود التي بذلها المشاركون من مندوبين ومتحدثين وشركاء وجهات راعية، معربًا عن أسفه لأي اضطرابات قد تترتب على هذه التغييرات.

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أفريكسيم بنك مدينة العلمين البنك الأفريقي للتصدير

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