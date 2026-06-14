بدء تطوير موقف جديلة بالمنصورة بـ48 مليون جنيه لخدمة 205 سيارات يوميًا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ أعمال تطوير موقف جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لتحويله إلى موقف حضاري متكامل يخدم المواطنين ويرفع كفاءة منظومة النقل الداخلي، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 48.05 مليون جنيه بتمويل كامل من خطة الوزارة.

منال عوض: المشروع ضمن خطة تطوير المواقف الرئيسية بالمحافظات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المواقف الرئيسية ورفع كفاءة خدمات النقل الداخلي بالمحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المحيطة.

وأضافت أن المشروع يواكب توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير منظومة النقل الداخلي والقضاء على المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف حضارية منظمة.

التنمية المحلية: الانتهاء من المشروع مستهدف في فبراير 2027

واستعرضت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع.

وأوضح التقرير أن تنفيذ المشروع يتم من خلال الجهاز المركزي للتعمير، حيث تم تسليم الموقع في 22 فبراير 2026، على أن تستغرق مدة التنفيذ 12 شهرًا، ويستهدف الانتهاء منه في 21 فبراير 2027.

التنمية المحلية: الموقف الجديد يخدم 10 خطوط داخلية

وأشار التقرير إلى أن المشروع يستهدف تطوير الموقف الحالي على مساحة تبلغ نحو 7385 مترًا مربعًا، بما يساهم في تنظيم حركة النقل الداخلي وتخفيف التكدسات المرورية بالمناطق المحيطة.

وأضاف أن الموقف الجديد سيخدم 10 خطوط داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 205 سيارات يوميًا، تشمل 185 سيارة ميكروباص و20 سيارة سرفيس، وفق دراسة مرورية متخصصة لتنظيم حركة الدخول والخروج.

التنمية المحلية: 5 بوابات ومظلات معدنية لتنظيم الحركة

وأوضح التقرير أن التصميمات الهندسية للمشروع راعت الاستغلال الأمثل للمساحة المتاحة، والتعامل مع التحديات الفنية المرتبطة بطبيعة الموقع ومحيطه العمراني.

كما تتضمن الأعمال إنشاء أسوار منظمة على شارع الإمام محمد عبده للتحكم في حركة المركبات من خلال 5 بوابات رئيسية، إلى جانب تنفيذ مظلات معدنية لتغطية أماكن انتظار السيارات وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا.

التنمية المحلية: مبنى خدمات متكامل لخدمة المواطنين

وأشار التقرير إلى أن المشروع يشمل إنشاء مبنى خدمات متكامل يضم دورات مياه وغرف أمن ومتابعة وغرفًا لطلمبات الحريق وشبكات الحماية المدنية.

كما يتضمن المشروع تجهيز مناطق انتظار حضارية للمواطنين، مع تخصيص مساحات مستقبلية لإقامة كافتيريات وخدمات مساندة داخل الموقف.

التنمية المحلية: نسبة تنفيذ الأعمال وصلت إلى 22%

وأكد التقرير أن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع بلغت نحو 22% حتى الآن، بما يضمن الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

منال عوض: تطوير المواقف ينعكس على حياة المواطنين

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للمشروع والمتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ.

وأكدت أن تطوير المواقف الحضارية ينعكس بصورة مباشرة على تحسين حركة التنقل اليومية للمواطنين، وتقليل التكدسات والانتظار العشوائي بالشوارع، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للمواطنين والسائقين.

سعيد حلمي: المشروع يدعم القضاء على المواقف العشوائية

من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة المواقف الرئيسية والنقل الحضري بالمحافظات.

وأضاف أن المشروع يسهم في القضاء التدريجي على المواقف العشوائية، وتحسين المشهد الحضاري، ورفع كفاءة التشغيل والسلامة داخل المواقف.