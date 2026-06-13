متى يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الرابع في 2026 لحسم أسعار الفائدة؟

تترقب الأسواق العالمية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر انعقاده يومي 16 و17 يونيو الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة، باعتباره أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، الذي تولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول.

3 اجتماعات متتالية انتهت بتثبيت الفائدة

خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة في عام 2026، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، حيث قرر تثبيتها في اجتماع 27 و28 يناير، ثم واصل السياسة نفسها في اجتماع 17 و18 مارس للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يثبتها مجددًا خلال اجتماع 28 و29 أبريل للمرة الثالثة على التوالي عند النطاق ذاته.

هل يتجه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة؟

تزايدت توقعات الأسواق بشأن احتمال اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد إشارات من مسؤوليه إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع.

وتعزز هذه التوقعات مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما قد يزيد من الضغوط على معدلات التضخم الأمريكية.

وكانت التوقعات قبل تصاعد الأزمة الجيوسياسية تشير إلى إمكانية بدء دورة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها، مع ترجيحات بأن تكون الخطوة المقبلة للفيدرالي هي رفع سعر الفائدة القياسي بدلًا من خفضه.