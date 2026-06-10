وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار جولات معرض "كنوز الفراعنة" بالخارج، عقب انتهاء فترة عرضه الحالية في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار الترويج للحضارة المصرية وتعزيز حضور الآثار المصرية في المحافل الدولية.

مجلس الوزراء: استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة بعد روما

تضمنت الموافقة استمرار المعرض بعد اختتام فترة عرضه الحالية بمدينة روما في 14 يونيو 2026، من خلال تنظيم محطتين جديدتين بالولايات المتحدة الأمريكية.

مجلس الوزراء: سان فرانسيسكو تستضيف المعرض حتى يناير 2027

بحسب القرار، يقام معرض "كنوز الفراعنة" في متحف "دي يونج" بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية خلال الفترة من 30 يوليو 2026 وحتى 31 يناير 2027، وذلك بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن.

مجلس الوزراء: محطة جديدة للمعرض في فورت وورث الأمريكية

كما ينتقل المعرض إلى متحف "كيمبل" للفنون بمدينة فورت وورث بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 مارس 2027 وحتى 19 سبتمبر 2027، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن.

مجلس الوزراء: الترويج للتراث المصري عالمياً

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الدولة للتعريف بالحضارة المصرية وتراثها الأثري الفريد، وتعزيز الحضور الثقافي لمصر في كبرى المتاحف والمؤسسات الثقافية العالمية.