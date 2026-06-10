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هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟ بنك ستاندرد تشارترد يجيب

كتب : منال المصري

03:00 م 10/06/2026

بدر الصراف خلال المؤتمر الصحفي

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أوضح بدر الصراف، محلل اقتصادي، في بنك ستاندرد تشارترد، مدى اتجاه مصر لطلب الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج القائم في ديسمبر المقبل.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن يوجد مسارين أمام مصر الأول عدم الحصول على قرض جديد من الصندوق في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر.

أما المسار الأخر أن تلجأ مصر للحصول على قرض جديد لكن سيكون أقل من القرض القائم في حال تطور الأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وفق ما قاله الصراف.

ويرى الصراف أن مصر قد لا تحصل على قرض جديد من الصندوق في ظل جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق أن مصر لن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لعدم الحاجه له بعد انتهاء البرنامج القائم.

كانت بعثة من صندوق النقد الدولي أجرت الشهر الماضي زيارة لمصر لإجراء المراجعة السابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري البالغ 8 مليارات دولار.

وتوقع أحمد كجوك وزير المالية اعتماد الصندوق المراجعة السابعة لمصر قريبا بعد تنفيذ السياسات الإصلاحية بالبرنامج.

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برنامج الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد ستاندرد تشارترد

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