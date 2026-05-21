إعلان

المركزي يتوقع تسارع التضخم العام حتى الربع الثالث من 2026

كتب : منال المصري

10:26 م 21/05/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقع البنك المركزي تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأرجع المركزي ذلك إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم للمرة الثانية على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
التضخم يتجاوز مستهدف المركزي

ورجح أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من عام 2027 ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في أبريل مقابل 15.2% في مارس 2026.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% من 14.0% خلال الفترة نفسها.

وعلى أساس شهري، يُعزَى التباطؤ في التضخم العام إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية بشكل ملحوظ، وهو ما أدى إلى الحد من الارتفاع الموسمي الذي شهده الشهر السابق.

كما استقر معدل تضخم السلع غير الغذائية عند مستوياته الأخيرة، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن تأثير تعديلات أسعار الطاقة في مارس 2026 كان مؤقتا، مما حال دون حدوث تداعيات تضخمية أوسع نطاقا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي التضخم سعر الفائدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
أخبار مصر

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
تخفيضات تصل لـ50٪.. أسعار رحلات اليوم الواحد في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

تخفيضات تصل لـ50٪.. أسعار رحلات اليوم الواحد في عيد الأضحى 2026
تركي آل الشيخ: انتظروا حدثًا رياضيًا ضخمًا في مصر خلال عام
رياضة عربية وعالمية

تركي آل الشيخ: انتظروا حدثًا رياضيًا ضخمًا في مصر خلال عام
كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
الموضة

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر